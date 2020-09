Corona-Ampel ging online

Am Freitagvormittag ging die sogenannte Corona-Ampel online. Die Ampel soll künftig für mehr Transparenz im Hinblick auf die Corona-Lage im Land sorgen. Aufgrund der konstant hohen Zahl an täglichen Neuinfektionen regiert derzeit nicht im ganzen Land Grün - die drei Großstädte Wien, Graz und Linz sowie der Tiroler Bezirk Kufstein leuchten in Gelb auf. In diesen Regionen kommt eine Verschärfung der Maskenpflicht in den Schulen, im Handel, in der Gastronomie sowie in weiterer Folge bei Veranstaltungen.