Wie das Gesundheitsministerium in Prag am Mittwoch mitteilte, hat sich dessen oberste Gesundheitsbeamtin, Jarmila Razova, mit dem Coronavirus infiziert. Die Epidemiologin, die gleichzeitig auch Vize-Ministerin ist, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Erst am Sonntag war die 58-Jährige noch in einer politischen Talkshow des tschechischen Fernsehens aufgetreten.