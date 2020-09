Ungefähr 200 Gäste einer „Balkan-Hochzeit“ feierten auf erheblichem Lärmniveau bis in die Nacht und sorgten für Unmut in der Nachbarschaft. Die genervten Anrainer riefen schlussendlich die Polizei, ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Ort des Geschehens war die Folge: „Die Kollegen sprachen eine generelle Verwarnung aus, und es gab wohl auch einige Strafmandate zu verteilen“, erklärt ein Polizeisprecher. Die Party lief dann in geordneten Bahnen weiter, und die Nachbarschaft wurde vor Ruhestörungen bewahrt.