TIROL: Mit 6 Millionen Gästen ist Tirol die bedeutendste Winterdestination. Noch wartet man auf Vorgaben des Bundes. Doch viele Regionen wollen mit Konzepten Gästen ein sicheres Gefühl vermitteln. Vor allem Ischgl, das keine Negativschlagzeilen mehr brauchen kann. Neben Teststationen für Gäste werde derzeit auch an einer Contact-Tracing-App getüftelt, wie Tourismus-Obmann Alexander von der Thannen verrät. Digital statt Zettelwirtschaft mit Kontaktformularen in Lokalen, Skischulen & Co. - das ist auch das Credo in St. Anton am Arlberg. Chef-Touristiker Martin Ebster: „Wir haben einen erfolgreichen Testlauf für ein digitales Contact-Tracing hinter uns. Ich bin zuversichtlich, dass das bis zum Winter funktioniert.“ Wöchentliche Tests für bis zu 3000 Mitarbeiter - auch das will St. Anton.