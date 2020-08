Zahlreiche Masken fallen bei Test durch

Auch Maskenprüfungen von Ware, die etwa im Zoll hängen bleibt, sind Aufgabe der Spezialisten. „Es ist kaum zu glauben, wie viele Masken hier meist aus fernen Ländern völlig unbrauchbar angeliefert werden“, so Janisch. Mehr als 70 Prozent der Billigprodukte bestehen die Tests der Maskenprüfstelle nicht. Für Ministerin Klaudia Tanner Grund zum Dank: „Es ist beeindruckend, wie professionell die Experten in dieser Krise für die Sicherheit unserer Soldaten gesorgt haben“, so Tanner.