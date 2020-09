Pandemie als Kreativitätsschub

Im Gegensatz zu früheren Rother-Alben steht auf „Dreaming“ also weiblicher Gesang im Mittelpunkt. „Ich hatte mich schon 1997 total in diese Stimme verliebt. Und verspürte jetzt eine Verpflichtung, weil ich so entflammt war für diese Stimme: Das Material musste weiter bearbeitet werden“, sagt er. „Wer mich nur als Instrumentalmusiker kennt, wird vielleicht überrascht sein. Aber Sophies Stimme ist ja auch wie ein schöner Klang. Für mich war es eine völlig normale Weiterentwicklung meines Weges.“ Rother hat das konzentrierte Herumwerkeln an „Solo II“ und seinem ersten neuen Album seit „Remember“ (2004) in der Abgeschiedenheit des Weserberglandes sehr genossen. Er bilanziert diese kreative Zeit so: „Für viele Menschen ist Corona ein trauriges Kapitel - für mich dagegen war die Pandemie der Auslöser, diese Arbeiten zu vollenden.“