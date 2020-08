Fünf Baustellen beeinflussen den Verkehr aktuell im Pinzgau. Im Pongau, Flachgau und Tennengau werden jeweils an zwei Orten Brückensanierungs-, Straßenbau- oder Kanalarbeiten durchgeführt. Besonders von der Bausaison betroffen ist heuer die B311 Pinzgauer Straße zwischen Bischofshofen und Zell am See.