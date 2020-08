Mehrmals am Tag überbringt das Flughafenpersonal die Proben an ein Labor. Schlange vorm Ärztezimmer. „Es ist mein zweiter Test“, so ein Herr. Er gibt sein ausgefülltes Deckblatt ab, stellt seinen Aktenkoffer ab. „Viermal laut husten“, bittet der durchführende Mediziner mit Filtermaske, Schutz-Overall und Handschuhen. Danach folgt der Rachenabstrich, bei dem die meisten Probanden einen Würgereiz verspüren. „Es ist schon ein bisschen unangenehm, aber es ist nicht so schlimm wie durch die Nase.“ Warum er hier einen Test macht? „Es kann sein, dass ich beruflich vielleicht in den arabischen Raum reisen muss.“