Rendi-Wagner lobt deutsche Krisenbewältigung

In einem gemeinsamen Pressestatement lobte Rendi-Wagner Scholz als Schlüsselfigur in der Corona-Krise. In Deutschland habe es schon zu Beginn der Krise ganz anders ausgesehen als in Österreich. Es habe ein Konjunkturpaket gegeben, das die Wirtschaft unterstützen soll, Arbeitsplätze schafft und die Konjunktur ankurbelt. In Deutschland zeige sich, dass eine sozialdemokratische Regierungsbeteiligung einen Unterschied mache, was vor allem in der Krise deutlich werde, sagte Rendi-Wagner.