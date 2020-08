Streit um Drogen in Wohnung endete blutig

In der Nacht auf Sonntag gerieten gegen 2.30 Uhr zwei weitere Männer in einer Wohnung beim Gaudenzdorfer Gürtel im Bezirk Meidling in Streit. Bei der Auseinandersetzung dürfte es um Drogen gegangen sein, hieß es seitens der Exekutive. Ein erst 16 Jahre alter Bursche steht im dringenden Verdacht, im Zuge des Wortgefechts seinem sechs Jahre älteren Kontrahenten, ein afghanischer Staatsbürger, einen Messerstich in den Oberkörper versetzt zu haben.