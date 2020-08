Es sind Vorfälle, die viele Menschen in Österreich sprachlos zurückgelassen haben. Nachdem die Synagoge in Graz zunächst bei mehreren Angriffen beschmiert und verwüstet worden war, griff ein derzeit noch flüchtiger Täter am Samstagabend den Leiter der jüdischen Gemeinde in Graz, Elie Rosen, mit einem Baseballschläger-artigen Holzknüppel an. Nach den schockierenden Angriffen erlebt die jüdische Gemeinde derzeit vom Bundespräsidenten abwärts eine Welle der Solidarität aus dem ganzen Land. In der Nacht von Samstag hielten besorgte Grazer Wache vor der Synagoge.