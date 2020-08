Pini Zahavi, der Agent des Wieners, befand sich im Rahmen des Finalturniers in Lissabon, um Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen zu führen. Der Vertrag des Wieners läuft ja bekanntlich im Sommer 2021 aus. „Ich kann hier natürlich nicht über die Inhalte der Gespräche reden, aber wir nähern uns an. Die Atmosphäre im letzten Gespräch war sehr angenehm“, so Kahn.