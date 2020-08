Noch nie so viele Gegentore

Für Barca war das Abenteuer Champions League 2020 mit dem 2:8 gegen Bayern brutal zu Ende gegangen. Noch nie hatten die Katalanen so viele Gegentore in einem Europacupmatch erhalten. Dem nicht genug, sind spanische Clubs erstmals seit 2007 im Semifinale nur Zuschauer. Dadurch ist auch Barca-Star Lionel Messi nicht mehr dabei. Er und Juves‘ Cristiano Ronaldo hatten diese Phase zuletzt 20006 verpasst.