Bei den beiden Personen, die in dem Wohnhaus in Maisbirbaum, einer Katastralgemeinde von Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg, leblos aufgefunden wurden, handelt es sich um ein betagtes Paar - ein 83-Jähriger und eine 78-jährige Frau -, das „in einer Lebensgemeinschaft war“, wie Chefinspektor Johann Baumschlager schilderte. Angehörige des 83-Jährigen hatten am Dienstag die Polizei in Ernstbrunn verständigt, da der Mann bereits drei Tage lang nicht erreichbar war.