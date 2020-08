„Ich hoffe, dass sich Kurz nicht zu sehr an den Orbans und Erdogans dieser Welt orientiert“, erklärte Christian Konrad in der Österreich-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“. Außerdem fordert er die Aufnahme von Menschen aus Griechenland. „Um substanziell unseren Beitrag zu leisten, sollten wir um die 400 Menschen aufnehmen“, so Konrad.