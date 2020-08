Am Dienstag hat Heinz-Christian Strache sein Team für die anstehende Landtagswahl am 11. Oktober in Wien präsentiert (siehe Video oben). Auf Listenplatz 17 findet sich dabei Christina Kohl, die in jüngster Vergangenheit bereits mit fragwürdigen Parolen bei Demos in der Wiener Innenstadt aufgefallen war. Auf Twitter wird über die 24-Jährige bereits heiß diskutiert.