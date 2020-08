Wie die deutsche „Bild“ berichtet, ist eine Weiterverpflichtung endgültig geplatzt. Im vergangenen Sommer kam Schick für eine Leihgebühr in der Höhe von 3,5 Millionen Euro von Italien-Klub AS Rom. Die Bullen ließen die bis Mitte Juni gültige Kaufoption über 29 Millionen Euro zwar verstreichen, dennoch hätten die Leipziger mit einer weiteren Leihe samt Kaufoption Schick gerne an sich gebunden.