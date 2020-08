Das Publikum bei den INNtönen in Diersbach ist traditionell ein recht gemäßigtes, viele kommen sogar mit den Kindern und genießen die entspannte Atmosphäre und die über die Grenzen des Innviertels hinaus bekannte, qualitätsvolle Musik. Einem vernünftigen, auf Sicherheit bedachten Musikgenuss sollte also auch dieses Jahr nichts im Wege stehen. Festivalleiter Paul Zauner musste das Programm freilich adaptieren, den Termin von Pfingsten auf kommendes Wochenende verlegen und wird die Konzerte heuer im Freien abhalten. Außerdem wird man im Rasen abgegrenzte Flächen bereitstellen, um Abstände einzuhalten und das Ansteckungsrisiko so gering zu halten.