Kurzarbeit in Hörsching

14 Produktionsanlagen sind dort vollautomatisch im Einsatz. Pro Monat können bis zu eine Million Klappboxen zum Transport von Obst und Gemüse hergestellt werden. In Oberösterreich hat Polytec noch Standorte in Marchtrenk und Hörsching. An Letzterem wird weiterhin das Kurzarbeits-Modell genutzt.