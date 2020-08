Mercedes setzt auch in der kommenden Formel-1-Saison auf Valtteri Bottas. Der Rennstall gab am Donnerstag vor dem Grand Prix in Silverstone die Vertragsverlängerung mit dem 30-jährigen Finnen für 2021 bekannt. Damit ist auch die Zukunft von Sebastian Vettel nach dem Aus bei Ferrari zum Saisonende zumindest ein wenig besser einzuschätzen. Was bleibt, ist Racing Point - oder das Karriereende.