Egal ob einheimisch oder nicht, viele Touristen wollen in den Ferien offenbar auch Urlaub vom Coronavirus nehmen. Dass das nicht gut gehen kann, sollte eigentlich seit Ischgl klar sein. Auch in Vorarlberg scheint die Lust auf Unbekümmertheit groß zu sein. So pferchen sich Dutzende Urlauber jeden Tag eng an eng in die Lecher Wanderbusse - trotz Sicherheitspersonals. Was läuft hier falsch?