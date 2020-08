Mitte August soll sich der Minister, laut einem Bericht der tschechischen Nachrichtenagentur CTK, für mehrere Tage in Mitteleuropa aufhalten. Demnach soll sich das Polit-Schwergewicht am 11. und 12. August zunächst in Tschechien aufhalten und dort unter anderem Premierminister Andrej Babis treffen. Danach könnten auch noch Laibach (Slowenien) und Wien auf dem Reiseprogramm stehen.