Vor allem die Niederschlagsmengen entlang des Alpennordrandes waren in den vergangenen Tagen durchaus beachtlich, wie die Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag gegen 14 Uhr verrieten. Die größten Regenmengen konnten dabei im Unterland gemessen werden: Zwischen 80 und 110 Liter waren in diesem Bereich möglich. Die Stadtgemeinde Kufstein führte dabei mit 110 Liter, dicht gefolgt vom Hahnenkamm bei Kitzbühel mit 105 Liter. Im Vergleich dazu fiel die Niederschlagsmenge im Oberland mit 40 bis 70 Liter relativ gering aus.