Sorge vor Corona-Schub im US-Staat Florida

Szenenwechsel: Die gebürtige Grazerin Christine Mack, die seit 27 Jahren mit ihrer Familie in Florida lebt, ist gerade vom Steiermark-Urlaub nach Amerika zurückgekehrt. „Nicht mit dem besten Gefühl“, schildert sie. „Wir sind mitten in der Angst vor einem neuen Hurrikan gelandet - wir waren ja schon einige Male auf der Flucht davor und wussten jedes Mal nicht, ob unser Haus noch steht, wenn wir zurückkommen.“ Und dazu gäbe es hier in Florida einen Schub bei Corona-Fällen. „Der Schulanfang, der für meinen Sohn Martin am 10. August hätte sein sollen, wurde bereits drei Wochen nach hinten verschoben.“