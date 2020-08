„Ansteckungsgefahr ist denkbar gering“

Heuer ist alles anders. Der Test wurde wegen Corona auf Mitte August verschoben. Und die Medizin-Uni muss eine Veranstaltung stemmen, die in ihrer Dimension in Zeiten wie diesen einzigartig ist. „Wir haben ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Die Ansteckungsgefahr ist denkbar gering, deutlich geringer als im Supermarkt, im Zug oder in einem Restaurant“, sagt Vize-Rektor Peter Loidl, selbst Biochemiker.