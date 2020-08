Auch Sohn musste vor Gericht

Netanyahus Sohn Yair musste sich zuletzt ebenfalls vor Gericht verantworten. Der 29-Jährige hatte am Donnerstag die Privatadressen von einigen Organisatoren der Protestes auf Twitter veröffentlicht. Ein Gericht in Jerusalem wies den 29-Jährigen am Sonntag an, den Tweet zu löschen und die Betroffenen sechs Monate lang nicht mehr zu „belästigen“. Yair Netanyahu erklärte im Anschluss, das Gericht habe von seiner Verteidigung vorgelegte Beweise „völlig ignoriert“. Der 29-Jährige gab an, er sei von den Protest-Anführern bedroht worden.