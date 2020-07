„Lasst uns diesen besonderen Sommer gemeinsam genießen“! Unter diesem Motto schicken die Monsterfreunde 7 Familien auf einen Abenteuer-Ausflug, in und um Wien. Nach dem ersten Ausflug nach Bad Vöslau, erlebten diesmal Johanna, Helene, Julia und Andy in Petronell-Carnuntum römische Eindrücke, die sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Mit dabei: Monsterfisch DO!