Es war der 25. Februar 2020. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) besucht den jetzigen Generaldirektor Franz Ruf in Salzburg. Danach sollte die Polizeischule in Salzburg eröffnet werden. Dazu kam es aber nicht. Denn kurz zuvor wurden in Tirol die ersten beiden Corona-Fälle in Österreich bekannt. Alle weiteren Termine wurden abgesagt. Diesen Montag dann der nächste Besuch von Nehammer in der Mozartstadt. Wieder kam es zu keinem Lokalaugenschein bei der Polizeischule. Der Grund: Ein Covid-19-Verdacht.