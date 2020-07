Voraussetzung für Ukraine-Krisengipfel

Am Sonntag äußerte Papst Franziskus in Rom die Hoffnung, dass dieses Mal Frieden in der Ukraine erreicht werden könne. Die Waffenruhe gilt als wichtige Voraussetzung für einen neuen Ukraine-Krisengipfel, der schon im Frühjahr in Berlin geplant gewesen war. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen dort nach dem letzten Gipfel in Paris Anfang Dezember wieder Putin und Selenskyj an einen Tisch bringen.