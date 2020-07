Immer wieder sind Katzen in jüngster Zeit Opfer von Tierquälern geworden. Nun steht eine 96-Jährige aus dem Gailtal im Verdacht, jahrelang Katzen auf grausamste Art beseitigt zu haben. Nachdem Tierschützer Alarm geschlagen hatten, gab es am Donnerstag auf dem aufgelassenen Hof der Frau einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Amtstierarzt. Einige Tiere konnten noch gerettet werden. Ein Kätzchen wurde in letzter Sekunde aus der Jauchengrube befreit.