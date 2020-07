Kritik an Zellensituation

Nun wird Kritik an der Zellensituation in Jakomini laut. Grund: In der Anstalt gibt es nur drei Sonderhafträume für besonders schwere Fälle. Einen davon hatte vor Tagen ein Afghane geflutet. Laut „Krone“-Infos musste Ali H. daher in die „Karlau“ überstellt werden.