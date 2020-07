Die 33-jährige Grazerin rief samstags kurz nach 14 Uhr die Tierrettung an, weil sie dachte, die Katze sei überfahren worden. Sie brachte diese zu einer Tierärztin. Dann kam die unmenschliche Gewissheit: Die Katze war fachkundig am gesamten Rumpf gehäutet worden - und war noch am Leben. Sie war weiblich, rund acht Monate alt und grau-braun getigert, ein Verkehrsunfall war definitiv auszuschließen.