Alex Wurz zu Gast im „Krone“-Newsroom in Spielberg: Im Gespräch mit Michael Fally sinniert über den Übertragungsmarathon des ORF rund ums Qualifying, seine These vom dritten Formel-1-Wochende in Spielberg, Lewis Hamiltons Machtdemonstration, Max Verstappens Ausrufezeichen und die „Katastrophe“ für Ferrari (alles im Video oben).