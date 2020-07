Vorbei ist es mit „oben ohne“: In Oberösterreich gilt wieder die Maskenpflicht, auch in einigen Salzburger Amtsgebäuden. Wie ist die Situation in der Steiermark? Die „Krone“ hat sich in mehreren Städten umgehört: Besonders streng ist man in Liezen, doch auch in Graz ist die Maske noch nicht in allen Bereichen gefallen.