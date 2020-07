Die Kriminellen hatten sich stets gezielt Firmen und Geschäfte ausgesucht, die Landtechnik-Geräte anboten. Aus diesen stahlen sie teure Motorsägen, Motorsensen und sogar Motorräder. Bei ihren Coups waren sie straff organisiert. Die Auslagenscheiben wurden eingeschlagen und das wertvolle Werkzeug mitgenommen. „Ein Einbruch dauerte oft nicht länger als drei bis vier Minuten“, heißt es von der Polizei. Im Burgenland schlugen sie in Unterwart und Kirchfidisch zu. Weitere Tatorte gab es in Knittelfeld (Stmk.), Waidhofen an der Ybbs und Ternitz (NÖ). Durch ihre professionelle Vorgangsweise hinterließen die Täter kaum verwertbare Spuren.