„Arzt spielen“, „Corona-Spitzel“ - das Vorhaben der türkis-grünen Regierung, dass künftig auch Sicherheitsbehörden bei der Erhebung von Krankheitssymptomen bei Corona-Verdachtsfällen mithelfen sollen, sorgt weiter für heftige Kritik. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat sich am Mittwoch schwer enttäuscht von den Grünen gezeigt. „Mitbestimmung beim Gänseblümchen im Hinterhof und Polizei im Gesundheitsdienst per Gesetz - das ist euer neuer Weg?“, so Hacker in Richtung der Regierungspartei. Aber auch die Kanzlerpartei bekommt ihr Fett ab, so werden die ÖVPler von dem SPÖ-Politiker als „die Türkisen mit ihren blauen Augen“, die „auf möglichst viel Polizei in allen Lebensbereichen“ stehen würden, bezeichnet.