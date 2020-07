Aus diesen „Liebesgeschichten“ werden niemals „Heiratssachen“: Erneut warnt die Polizei vor Amouren via Internet. Anlassfall aktuell in Oberösterreich, weil eine 58-Jährige aus Enns (OÖ) an einen dieser Schwindler 64.000 Euro, eine 41-Jährige aus Bad Leonfelden 30.000 Euro und eine 40-Jährige aus Zwettl/Rodl 6000 Euro überwiesen hat.