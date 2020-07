Er hoffe, dass es zu keiner erneuten Schließung der Grenzen mehr kommen werde, erklärte Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag in Bozen. Der Österreichische Außenminister sprach sich im Zuge eines Treffens mit Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) für offene Grenzen zwischen Nord- und Südtirol aus. Einer in der Corona-Krise oft geforderten Abkoppelung Südtirols von Italien erteilte Schallenberg dabei eine Absage.