Diese Aktion zeige, dass Ferrari die richtige Entscheidung getroffen hat, den Vertrag mit Vettel nicht zu verlängern. „Klar, es ist sehr früh, aber dass es gerade wieder ihm passiert. Er ist so erfahren und fährt so in eine Lücke rein, die gar nicht existiert. Das ist mehr als ärgerlich, um das jetzt ganz nett zu sagen“, so Schumacher. Harte Worte!