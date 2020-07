Fest mit Fahnen im Winzerkeller

Nach der kleinen Feier im Garten in Weiden am See hat sich nun das Ehepaar entschlossen, die ursprünglich geplante große Feier noch nachzuholen. Am Samstag geht es per Kutsche zur Kirche, mit Zwischenstationen bei Freunden und dem Bürgermeister. Das Fest findet dann in dem mit Fahnen geschmückten Winzerkeller statt. „Hohe Vertreter des Militärs geben Alfred die Ehre“, freut sich seine Frau.