18 Tage bis Haaland-Geburtstag

Der am 21. Juli 2000 geborene Haaland ist drei Monate später als Kulusevski geboren, der am 25. April 20 Jahre alt wurde. An dritter Stelle dieser speziellen Tabelle steht wieder ein Dortmunder, der Engländer Jadon Sancho. Der ist am 25. März geboren und traf insgesamt 20 Mal in dieser Saison. Real Sociedads Alexander Isak ist Vierter, denn er ist schon 1999-er Jahrgang. Der fünftjüngste Torschütze mit mindestens sieben Toren ist übrigens ein Österreicher: Christoph Baumgartner (oben im Bild), von Hoffenheim, auch er 99-er Jahrgang.