„Hochzeiten und Begräbnisse besucht man in meiner Heimat immer - egal, was passiert.“ Am 25. Juli hätte es für die in Wien lebende Katarina P. so weit sein sollen. Seit zwei Jahren plant sie die kirchliche Trauung mit ihrem Mann Marin in ihrer Heimat Bosnien-Herzegowina. Fotograf, Band, Essen und Unterkunft für 430 Freunde und Verwandte sind bestellt. Aus heutiger Sicht gilt für das Land dann aber Reisewarnstufe 6.