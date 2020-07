Dahinter folgen Anfragen zur Gemeinderatswahl in der Steiermark, Urlaub in Griechenland in Corona-Zeiten und zu den wegen der steigenden Infektionszahlen geschlossenen Schulen in Oberösterreich. Zur Wochenmitte schaffte es auch der Feinkosthändler „Knödelwerkstatt“ in die Top-Fünf.