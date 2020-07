Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Obersteirer zum Teil geständig und gab an, die Videos an eine „Userin“ im Netz verschickt zu haben. Kinderpornografisches Interesse bestritt er. Doch noch im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann eine vorerst unbekannte Deutsche zur Durchführung von sexuellen Handlungen an ihrem minderjährigen Kind angestiftet haben könnte. Die Videos bekam er von der 47-Jährigen geschickt.