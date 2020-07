Für sämtliche Einsatzorganisationen stellt sich an den beiden Rennwochenenden ein verändertes Bild dar. Die über Jahre hinweg bewährten Konzepte der Polizei wurden in Abstimmung mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und den anderen Einsatzorganisationen adaptiert. Da Zuschauer wegfallen und ein Zutritt zur weiträumig abgesperrten Rennstrecke nur mit Akkreditierung möglich sein wird, seien die verkehrspolizeilichen Aufgaben - etwa An- und Abreise - natürlich geringer geworden. Dagegen stieg aber das weltweite Interesse an den Veranstaltungen. Das sei in die neue Planung eingeflossen, so die Exekutive.