Als ersten ausländischen Staatschef seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin empfangen. Zwei Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ging es vor allem um den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Europa nach der Corona-Krise. Macron und Merkel hatten im Mai einen Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen. Seither werben die beiden für ihren Plan. Doch dieser sorgt für Streit unter den Mitgliedsstaaten.