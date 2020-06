Oberösterreich musste mit 39 Neuinfektionen den größten Zuwachs innerhalb eines Tages registrieren, dahinter folgt (Stand Montag 9.30 Uhr) Wien mit zwölf neuen Fällen. Acht Neuinfektionen wurden in Niederösterreich gemeldet, jeweils drei in Salzburg und der Steiermark sowie je zwei Fälle im Burgenland und in Tirol.