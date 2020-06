Anders als an den drei Abenden zuvor ist die vierte Kundgebung von kurdischen und linken Aktivisten am Samstag in Wien friedlich und so gut wie ohne Zwischenfälle verlaufen. „Es gab wenig bis keine Vorfälle“, hieß es vonseiten der Polizei. Demnach nahmen insgesamt rund 1500 Personen an der Kundgebung am Columbusplatz in Favoriten und dem anschließenden Marsch Richtung türkische Botschaft in Wieden teil. In einem krone.at zur Verfügung gestellten Amateurvideo (siehe Video oben) ist der Demonstrationszug in der Goldeggasse zu sehen. Rund um die Anti-Faschimus-Demonstration war es erst am Vorabend zu Auseinandersetzungen mit Anhängern der „Grauen Wölfe“ und der Polizei gekommen.