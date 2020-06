Rund um das Ernst-Kirchwerger-Haus in der Wielandstraße, in dem neben mehreren linken Kultur- und Politinitiativen auch der linke türkische Verein ATIGF untergebracht ist, wurde bereits am frühen Freitagabend eine Sperrzone errichtet. Hunderte Polizisten waren von Beginn an vor Ort. Ein Polizeihubschrauber kreiste permanent über dem Viertel, und sogar ein Wasserwerfer war einsatzbereit.