Zivilcourage und Mut bewiesen eine Oma und ihre Enkelin aus Hammerteich. Als Kriminelle den beiden am helllichten Tag mehrere Taschen entwendeten, starteten die Frauen eine wilde Verfolgungsjagd. In Ungarn konnten sie die Diebe stellen und sie zur Herausgabe ihres Eigentums überreden. Es wurde Anzeige erstattet. Fotos der Heldinnen finden Sie in unserer heutigen Printausgabe (Burgenland) auf Seite 25.